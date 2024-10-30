Тимати решил устроить себе необычный эксперимент, чтобы представить, как он выглядел бы без бороды и усов, которые давно стали его визитной карточкой. Вместо настоящего бритья рэпер воспользовался специальной фильтрующей маской, чтобы на экране увидеть себя с гладким лицом. Этот виртуальный образ так поразил артиста, что он решил не менять привычный стиль.

В своем видео, размещенном в интернете, Тимати шутливо прокомментировал результат, воскликнув: «Да нет! По-братски!» — явно удивившись собственной трансформации. Многие поклонники признались, что так давно привыкли к его бороде, что без нее он выглядит совершенно иначе. Некоторые даже отметили, что такой образ прибавил ему молодости.

Фанаты отреагировали по-разному: кто-то похвалил новый «молодой» облик, а другие предложили ему найти компромисс — не избавляться полностью от бороды, но сделать ее немного короче.

На сегодняшний день Тимати все реже появляется на сцене, предпочитая уделять внимание своему бизнесу и семье. Рэпер уже давно ушел от активной музыкальной карьеры, чтобы сосредоточиться на воспитании своих детей: дочери Алисы и сына Ратмира, рожденных от разных партнеров.