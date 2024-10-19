Рэпер Джиган вместе со своей женой Оксаной Самойловой и детьми приняли участие в новом реалити-шоу «Большое переселение», которое стартует 1 ноября на телеканале ТНТ. В рамках проекта семья решила на время оставить свой роскошный особняк с лифтом и переехать в деревню, сообщает «СтарХит».

Оксана Самойлова рассказала, что решила принять участие в этом социальном эксперименте, чтобы доказать своим подписчикам, что она может справиться с жизненными трудностями в условиях, далеких от привычного ей комфорта. Блогерша также напомнила, что выросла в непростых условиях, где не хватало денег, и многие вещи приходилось растягивать на долгие дни. «Моя мама могла растянуть окорочок на неделю», — поделилась Самойлова.

Она также отметила, что ее дети выросли в совершенно других условиях, не сталкиваясь с трудностями, которые были в ее детстве.

«Мне кажется, это будет для них важным уроком. Они увидят, что можно быть счастливыми даже в других обстоятельствах», — добавила блогерша.

По правилам шоу, семья Джигана будет жить в доме семьи Морозовых в Вологодской области, а жители деревни временно переселятся в особняк знаменитостей.

Ранее стало известно, что Джиган подарил Оксане козу, о которой она давно мечтала. Блогерша оценила этот подарок и даже купила для животного кардиган за более чем 78 тысяч рублей.