Репатриантка Ольга Пеева, вернувшаяся в Россию после десяти лет жизни в Финляндии, поделилась своим опытом столкновения с русофобией и пропагандой нетрадиционных ценностей в отношении её дочери. В интервью РИА Новости она рассказала о нескольких инцидентах, которые произошли с её семьёй в Финляндии.

По словам Пеевой, её дочь неоднократно сталкивалась с проявлениями неприязни из-за русского языка.

“Однажды она возвращалась с урока рисования, и ей позвонил русскоговорящий учитель. Они разговаривали на русском языке. К ней подошёл мужчина около сорока лет, предположительно украинец, и спросил, почему она говорит по-русски, приказав ей замолчать. Ребёнку!” — рассказала Ольга, подчеркнув, что это не единственный случай.

В другой ситуации, как утверждает Пеева, тот же мужчина вытолкнул её дочь из автобуса.

“Ребёнок выпал из транспорта и разбил телефон, а нападавший просто ушёл”, — добавила она.

Ольга переехала в Финляндию в 2014 году. Однако с началом специальной военной операции отношение к россиянам в стране, по её словам, резко ухудшилось. Весной 2024 года она подала заявку на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Летом того же года она вместе с супругом и дочерью вернулась на родину.

Особое беспокойство у Пеевой вызвала ситуация в финской школе, где училась её дочь. По её словам, там стали проводить конкурсы и мероприятия, связанные с ЛГБТ*-тематикой.

“Раньше были номинации вроде ‘Мисс доброта’ и ‘Мисс очарование’, а потом появились такие же для детей, которые относят себя к ЛГБТ*. Школьникам рассказывали, что причислять себя к этому движению — нормально”, — поделилась она.

Ольга подчеркнула, что не хочет, чтобы её ребёнок воспитывался в такой среде. “В актовом зале собирали детей и говорили, что отношения между мальчиком и мальчиком или девочкой и девочкой — это нормально и не запрещено”, — отметила она.

Пеева также отметила, что финны доверяют только своей прессе и испытывают сильный страх перед президентом России Владимиром Путиным.

“Жителей соседней страны запугали. До начала спецоперации в Финляндию приезжали русские театральные коллективы, проводились мероприятия, концерты, но сейчас этого нет”, — рассказала она.

О программе репатриации

С 1 января 2024 года указом президента введено понятие “репатриант” — соотечественник, изъявивший желание принять участие в государственной программе по добровольному переселению в Россию. К этой категории относятся:

Граждане России, постоянно проживавшие за её пределами по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Лица, которые в установленном порядке вышли из гражданства России на основании добровольного волеизъявления.

Лица, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР.

Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР, Российской империи или СССР в пределах государственной границы современной России и имевших соответствующее гражданство.

* ЛГБТ — организации и пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в России признаны экстремистскими и запрещены законодательно.