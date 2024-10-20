В случае выхода из строя ноутбука единственно верным решением является обращение в сервисный центр. Самостоятельные попытки разобрать устройство, докопаться до причин его поломки и устранить их обычно заканчиваются плачевно и существенно осложняют задачу специалистам.

Ремонт ноутбуков Новоалтайск – достаточно востребованная услуга. Если в ней возникла необходимость, главное обратиться в сервис, готовый устранить проблему быстро, качественно и по адекватной стоимости. Центр Pedant.ru предоставляет возможность связаться с менеджером по горячей линии в любое время, получить консультацию, рассчитать цену на восстановление лэптопа, а также оформить заказ.

Бесплатная диагностика и гарантия на все работы

Восстановление работоспособности любого ноутбука начинается с диагностики. Она включает в себя визуальный осмотр аппарата снаружи и внутри, а также замеры рабочих параметров ключевых комплектующих и узлов. В сервисе Pedant.ru диагностические операции производятся бесплатно и позволяют в кратчайшие сроки найти проблему.

Только после этого выполняется ремонт или замена электронных компонентов. На все новые детали, как и на работы по восстановлению устройства предоставляется фирменная гарантия, позволяющая рассчитывать на бесплатное устранение недочетов, если таковые будут обнаружены.

Работы любой сложности по ремонту ноутбуков

Высокая квалификация специалистов, постоянное наличие комплектующих класса Original, для лэптопов популярных брендов Dell и HP, Samsung и Lenovo, MSI и множества других позволяют сервису справляться с любыми задачами, независимо от их сложности.

Так, обратиться в центр можно для выполнения следующих работ:

обслуживание, которое заключается чаще всего в чистке системы охлаждения, замене термопасты и диагностике основных систем;

решение проблем с включением, инициализацией либо загрузкой операционной системы;

устранение неполадок дисплея – замена поврежденной матрицы, системы подсветки;

восстановление работоспособности ноутбуков-“утопленников”, пострадавших от попадания на клавиатуру воды, чая, кофе, пива и других жидкостей. Это целый комплекс операций, который зависит от результатов диагностики;

ремонт системы питания – замена аккумулятора или блока питания, контроллера, который иногда начинает “глючить” и некорректно определять уровень заряда;

замена клавиатуры и тачпада, тачскрина в ноутбуках с сенсорным дисплеем;

решение проблем с USB-портами, кнопкой включения, динамиками, видеокамерой и микрофоном.

Также сервис в кратчайшие сроки осуществляет работы по замене или восстановлению процессора, видеокарты, любых компонентов материнской платы портативного компьютера. В распоряжении специалистов имеются современные паяльные станции и другое оборудование для выполнения операций повышенной сложности.