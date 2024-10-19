В России стремительно растет интерес к необычному субкультурному феномену — квадробингу, который привлекает внимание как подростков, так и общественности. Хотя на платформе “ВКонтакте” существует всего несколько десятков сообществ, посвященных этому явлению, с общей аудиторией около 17,5 тысяч человек, массовое обсуждение этой темы началось осенью 2024 года, сообщает РБК.

Особый резонанс квадробинг приобрел после инцидента на концерте певицы Mia Boyko в Надыме, где она задала вопрос девочке, одетой в маску кошки, о том, не является ли та квадробером. Этот момент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, после чего феномен привлек внимание на федеральном уровне.

Многие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации выступили с предложениями запретить это явление. Председатель Госдумы Вячеслав Володин даже охарактеризовал квадробинг как “процесс расчеловечивания”, который, по его мнению, навязан Западом. Однако, несмотря на официальную критику, молодые люди продолжают объединяться в сообщества, где они делятся видеоинструкциями и приобретают атрибутику через маркетплейсы.

Квадробинг имеет свои корни в тренировочной системе Animal Flow, разработанной в США, и представляет собой смесь фитнеса и имитации движений животных. Несмотря на его безобидное спортивное происхождение, в России к этой субкультуре относятся настороженно. Многие молодые квадроберы сталкиваются с агрессией и осуждением, как в интернете, так и в реальной жизни.

Эксперты предупреждают, что подобные обсуждения удобны для общественной дискуссии, поскольку касаются вопросов воспитания детей, не требуя глубоких знаний. Однако они предостерегают от чрезмерных запретов, которые могут только усугубить ситуацию, оттолкнув подростков в так называемое “подполье”. Вместо этого специалисты советуют предлагать позитивные альтернативы и работать с лидерами мнений.

Психологи указывают на то, что увлечение квадробингом не всегда сигнализирует о серьезных проблемах, но может отражать внутренние переживания ребенка. Они настаивают на необходимости профессиональной диагностики и внимательного отношения к этому явлению.