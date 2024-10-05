В Российской академии наук (РАН) заявили, что методы, которыми пользуется известный экстрасенс Анатолий Кашпировский, не имеют никакого отношения к науке. Академики подчеркнули, что его деятельность можно отнести лишь к категории лженауки и фантастики, передает РИА Новости.

Имя знаменитого “экстрасенса и целителя” конца прошлого столетия в очередной раз всплыло из небытия, когда он обратился с требованием к доктору наук и ученому-психолингвисту Татьяне Черниговской выплатить ему 15 тысяч долларов. Поводом для этого стало заявление Черниговской о том, что деятельность экстрасенса не имеет научных оснований. Она сослалась на исследование, проведенное известной нейрофизиологом Натальей Бехтеревой, которая, по её словам, не обнаружила научной ценности в работе Кашпировского.

В ответ на это представители Кашпировского пригрозили судебным иском, если Черниговская не принесет публичные извинения в течение трех дней. Сам Кашпировский утверждает, что Бехтерева якобы признавалась в его “неординарных способностях”, которые, по словам экстрасенса, “не поддаются оценке современными научными методами”.

Кашпировский продолжает оставаться в центре внимания из-за различных скандалов. 19 сентября после одного из своих выступлений он и его супруга вступили в конфликт с журналистами, что закончилось нападением на корреспондентов. Ситуация накалилась до того, что экстрасенс даже угрожал одному из репортеров.

Позже во время очередного сеанса между сторонниками Кашпировского и представителями православного движения “Сорок сороков” произошла драка. Представители движения пытались сорвать мероприятие, крича молитвы, но встретили активное сопротивление зрителей, среди которых были женщины, вооруженные перцовым баллончиком.

Деятельность Кашпировского привлекла внимание не только общественности, но и политиков. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что экстрасенса необходимо проверить на вменяемость и соответствие его действий медицинским требованиям. Он также выразил мнение, что Кашпировский, возможно, страдает психическим расстройством, если его действия не продиктованы корыстными мотивами.

Кроме того, движение “Сорок сороков” направило обращение в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Кашпировского на предмет уклонения от уплаты налогов и возможного мошенничества.