Следователи смогли раскрыть механизм действия взрывного устройства, которое привело к гибели военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он пояснил, что криминалисты обнаружили и изъяли ключевые элементы взрывчатки. Именно их анализ позволил установить, каким образом было организовано её срабатывание. Бастрыкин рассказал об этом в интервью “Комсомольской правде”, отметив, что найденные детали играют важную роль в расследовании, передает РИА Новости.

Также, по словам главы СК, следователи восстановили полный маршрут передвижения Дарьи Треповой, подозреваемой в организации взрыва. Записи с камер видеонаблюдения помогли проследить её путь как до прихода в кафе, так и после совершения теракта.

Напомним, Трепова вручила Татарскому начиненную взрывчаткой статуэтку и быстро покинула кафе, после чего прогремел взрыв.