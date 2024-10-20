Владимир Зеленский на прошлой неделе представил свой «план победы», а затем сделал еще один громкий шаг, пытаясь применить тактику ядерного шантажа. Западные союзники, хотя и выслушали его предложения, были явно недовольны подобными заявлениями, и вскоре началась своеобразная “коррекция курса” со стороны тех, кто поддерживает Украину, передает МК.

Западные лидеры сдержанно отреагировали на план Зеленского, который не содержал ничего нового. Несмотря на внешние проявления вежливости, его предложения вызвали недоумение и сарказм. Идеи совместного освоения ресурсов Украины воспринимались с улыбкой, так как эти ресурсы уже находятся под контролем других сторон. Даже заявления о вступлении Украины в НАТО были восприняты с юмором. Обещание «открытых дверей» для Украины было озвучено вновь, но с акцентом на то, что этот процесс может занять неопределенно долгое время.

После того как его предложения были проигнорированы, Зеленский допустил ошибку, заявив, что у Украины остаются два пути — либо вступление в НАТО, либо создание ядерного оружия. Вскоре, после жесткой реакции западных партнёров, ему пришлось публично оправдываться и уточнять свои слова, утверждая, что нацелен исключительно на интеграцию в НАТО.

В качестве очередного страха на Запад были выброшены слухи о том, что Северная Корея отправила своих солдат на фронт в поддержку России. Но, кроме заявлений из Киева и Сеула, этот миф не нашел подтверждений. Похоже, эта история испугала лишь самих инициаторов. По крайней мере, других доказательств не появилось.

На фоне таких заявлений, экс-командующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании оказался более осторожен и выразил готовность к радикальным шагам, если Западу потребуется: он заявил о возможном призыве женщин в армию ради «защиты свободы Европы». Однако многие отметили, что истинная цель этой стратегии — усилить конфликт и позволить двум славянским народам продолжать взаимное уничтожение.

Тем временем российский президент Владимир Путин провел встречу с журналистами стран БРИКС, где дал несколько ключевых заявлений. Он подчеркнул, что НАТО воюет против России чужими руками, в то время как российская армия сражается самостоятельно и производит собственные высокотехнологичные вооружения. Эти слова, сказанные с уверенностью, были встречены одобрением. Путин дал ясно понять, что Россия готова продолжать борьбу, пока не добьется своей цели.

Также Путин коснулся темы возможных перемирий. Он категорично отверг идею обмена территориями или временного прекращения огня, подчеркнув, что российские войска сражаются за земли, которые по праву принадлежат России, такие как Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Он добавил, что Россия заинтересована только в установлении долгосрочного и прочного мира, а не временных соглашениях, которые позволят странам НАТО перевооружиться.

Кроме того, российский лидер дал свое определение БРИКС, подчеркнув, что это объединение не антизападное, а “не западное”. Этот подход предполагает, что государства этого альянса стремятся к независимым и многосторонним связям, без обязательного конфликта с Западом.