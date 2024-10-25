Российский лидер Владимир Путин назвал «интимными» подробности недавних предложений Киева о переговорах, поступивших через Анкару.

Общаясь с журналистами по поводу итогог саммита БРИКС, завершившегося в Казани, глава государства отметил, что получил такие предложения через посредников из Турции. Он сразу выразил готовность к дипломатическому урегулированию конфликта. Однако украинский лидер от этих переговоров отказался уже на следующий день.

«Это всё-таки такие интимные вещи», — отметил Путин в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой для телеканала «Россия», отвечая на вопрос о деталях возможных переговоров.

Также Путин отметил, что Москва всегда готова к переговорам, но не по каким-то “планам победы” и “формулам мира” Зеленского, а в зависимости от реальной ситуации на земле. Киеву же дипломатическое урегулирование невыгодно, так как в случае восстановления мира Зеленскому и его компании придется идти на выборы.