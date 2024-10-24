На пресс-конференции, прошедшей после саммита БРИКС, президент России Владимир Путин прокомментировал утверждения британской разведки, пытающейся приписать России попытки дестабилизировать ситуацию в Великобритании. В ответ на вопрос западного журналиста, который вызвал у Путина улыбку, он назвал эти заявления “полной чушью”.

Президент подчеркнул, что беспорядки в европейских городах являются следствием внутренней политики самих стран, а не действиями России. Он отметил, что ведущие экономики еврозоны столкнулись с рецессией, что стало результатом их решения отказаться от российских энергоносителей. По словам Путина, в этих странах наблюдается падение уровня жизни.

“Каким образом мы связаны с этим? — задал риторический вопрос президент. — Это лишь попытка переложить ответственность за собственные ошибки на Россию”.

Заявления о том, что Россия якобы стремится посеять хаос на улицах Великобритании и Европы, прозвучали ранее от главы британской службы безопасности MI5 Кена Маккаллума.