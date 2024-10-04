Некоторые продукты и напитки могут негативно повлиять на психоэмоциональное состояние, вызывая депрессию, которая, в свою очередь, может привести к снижению полового влечения у мужчин. Это только усугубляет подавленное состояние, рассказал порталу «ВЗГЛЯД» психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По его словам, определённые продукты могут снижать общий фон настроения и лишать нас энергии, хотя нельзя утверждать, что человек впадёт в депрессию сразу после их употребления. На первое место среди таких продуктов он поставил алкоголь. Несмотря на временную эйфорию, интоксикация может привести к состоянию дисфории — угнетённого настроения с раздражительностью и апатией. Недостаток глюкозы и магния после употребления алкоголя вызывает слабость и нервозность. Это может спровоцировать желание повторить приём спиртного, создавая порочный круг, который может привести к алкоголизму.

Мучные изделия и сладости также способствуют перепадам настроения. Легкоусвояемые углеводы приводят к быстрой смене эмоционального состояния, а возникающее ожирение снижает активность и самооценку, что только усугубляет ситуацию. Сахар, как отмечает специалист, вызывает дисбаланс инсулина и глюкозы в организме, а также истощает запасы витаминов группы В, необходимых для поддержания стабильного настроения.

Жирное красное мясо, особенно свинина и баранина, также может отрицательно сказываться на психическом состоянии. Эти продукты требуют много времени для переваривания, забирая энергию. Врач поясняет, что после плотного мясного ужина часто ощущается усталость, что снижает желание быть активным.

Фастфуд, если употреблять его регулярно, особенно вместе с газированными напитками, увеличивает риск депрессии на 40%. Хотя разовое употребление не представляет большой угрозы, постоянная диета, богатая трансжирами, оказывает негативное воздействие на психику.

Кофе и энергетические напитки, хотя и дают временный заряд бодрости, при длительном употреблении могут изнашивать нервную систему. Кульгавчук поясняет, что кофеин блокирует рецепторы аденозина, ответственные за регулирование сна и бодрствования, что со временем вынуждает организм увеличивать дозу кофеина для достижения того же эффекта. Снижение его потребления вызывает ломку, проявляющуюся апатией, раздражительностью и снижением концентрации.

Психотерапевт также отметил, что депрессия, вызванная неправильным питанием, может негативно влиять на сексуальное здоровье мужчин, снижая уровень тестостерона и вызывая проблемы с самооценкой. Это создаёт ещё больший стресс и усиливает депрессивные настроения.

Он подчёркивает, что важно не полностью ограничивать себя в еде, но соблюдать меру и осознавать влияние продуктов на психическое состояние. Корректировка образа жизни и изменение мышления могут значительно улучшить психоэмоциональное здоровье.