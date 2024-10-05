Современный мир требует постоянного обучения, чтобы оставаться конкурентоспособным и адаптироваться к стремительно меняющимся технологиям. Как отмечает психолог Евгений Теребенин, принцип «учиться, учиться и ещё раз учиться» сегодня особенно актуален, ведь новые знания помогают не только развивать креативное мышление, но и расти профессионально, достигая поставленных целей.

Эксперт рассказал “Газете.ру”, что многие навыки, которые мы сейчас воспринимаем как привычные — от умения одеваться до завязывания шнурков, — когда-то были результатом обучения. Во взрослом возрасте, продолжая получать знания и применять их на практике, мы можем улучшить свою карьеру и качество жизни. Если человек хочет добиться чего-то большего, будь то карьерный рост или личные достижения, ему нужно осваивать новые подходы.

Процесс обучения, по словам психолога, строится на трёх основополагающих элементах: получение информации, её использование на практике и последующее усвоение. Реальные знания приобретаются именно в процессе действия, когда мы начинаем видеть, как информация, полученная из книг или лекций, воплощается в реальной жизни.

Однако несмотря на популярность онлайн-курсов и образовательных программ, многие люди сталкиваются с тем, что не завершают обучение или остаются неудовлетворёнными его результатами. Причиной этого часто является отсутствие чёткой цели и понимания, как применять новые знания на практике. Без ясной мотивации интерес быстро пропадает.

Психолог рекомендует задавать себе вопросы, которые помогут определить истинную пользу от обучения: чего я хочу достичь? Какие навыки мне помогут в карьере? Какая информация будет полезна для моего развития? Осознанные ответы на эти вопросы помогут выбрать правильное направление для обучения.

Но даже при выборе нужного курса человек может столкнуться с чувством усталости или скуки. Одна из причин этого — сложные термины, которые могут тормозить процесс обучения. Эксперт советует не избегать сложных понятий, а изучать их последовательно, связывая с конкретными примерами из реальной жизни.

Ещё одна важная составляющая успешного обучения — это живое общение с единомышленниками и преподавателями. Такой обмен опытом и знаниями помогает лучше усваивать материал, ориентироваться в информационном потоке и поддерживать мотивацию. Когда этого общения недостаточно, человек может почувствовать потерю интереса и цели.

«Учиться нужно у тех, кто сам практикует и может передать реальный опыт», — отмечает психолог. Такой подход позволит не только устранить пробелы в знаниях, но и определить направления для дальнейшего развития.