Длительный стресс может привести к состоянию эмоционального выгорания, апатии и общего истощения. По мнению заместителя главного врача Областного кожно-венерологического диспансера № 3, врача-психиатра и клинического психолога Дарьи Лошкиной, подобное часто связано с чрезмерными нагрузками на работе и неблагоприятной атмосферой в коллективе. Лошкина поделилась с южноуральцами рекомендациями, как избежать этого состояния и сохранить эмоциональное здоровье.

Она объяснила, что стресс запускает симпато-адреналиновую систему, приводя к выработке гормонов, которые при длительном воздействии могут навредить организму. Если не обращать внимание на своё состояние и не использовать специальные методы для преодоления стресса, это может привести к профессиональному и эмоциональному выгоранию.

Наибольшему риску подвержены люди, чья работа связана с постоянными коммуникациями, особенно с незнакомыми людьми. К таким профессиям относятся преподаватели, медицинские работники, сотрудники социальных служб, финансового и IT-секторов. Часто страдают трудоголики, руководители и интроверты.

Для предотвращения эмоционального выгорания Дарья Лошкина дала несколько простых советов:

Создавайте дистанцию. Представьте, что между вами и собеседником находится прозрачная стена. Это поможет вам сохранить личное пространство и не воспринимать чужие проблемы близко к сердцу.

Игнорируйте агрессию. Если человек начинает говорить на повышенных тонах или оскорблять, представьте, что его слова заперты в аквариуме и не могут вас задеть.

Найдите время для релаксации. Потратьте 10–15 минут на что-то приятное. Например, расчёсывание волос или приготовление ароматного чая с гибискусом.

Используйте еду как антистресс. Еда может стать источником дофамина — гормона радости. Например, жареная рыба может помочь улучшить настроение, а небольшая порция сладкого, вроде мороженого или банана, станет лёгким способом поднять дух.

Эти советы помогут справиться с перегрузками и сохранить эмоциональное равновесие в условиях стресса.