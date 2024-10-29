Осень 2024 года обещала стать значимой для поклонников русской литературы и качественных сериалов. Онлайн-кинотеатр Кинопоиск готовился представить современную адаптацию знаменитого романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» от режиссёра Владимира Мирзоева, известного по работам над «Топями» и «Внутри убийцы».

Однако недавние новости о переносе премьеры и слухи о шокирующем содержании вызвали бурные обсуждения. Впрочем, обо всё по порядку.

Сюжет и главные герои

События сериала переносят нас в Санкт-Петербург XXI века. Главный герой, студент Родион Раскольников (Иван Янковский), изнурён бедностью, безработицей и ощущением бессмысленности своего существования. В его сознании рождается идея, что некоторые люди «право имеют» на преступления ради великих целей. Чтобы проверить свою теорию, он решается на убийство старухи-микрокредиторши.

На след Родиона выходит следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков), стремящийся добиться от него признания. В сериале также появляются ключевые персонажи оригинального произведения: Соня Мармеладова (Алёна Михайлова), Дмитрий Разумихин (Тихон Жизневский), Катерина Ивановна (Виктория Толстоганова) и другие.

Первый взгляд: трейлеры и фрагменты

19 сентября вышел официальный трейлер сериала, представивший основных героев и атмосферу современного Петербурга. Зрители увидели Раскольникова в исполнении Ивана Янковского, его внутреннюю Тень (Борис Хвошнянский) и других персонажей, погружённых в мрачную и напряжённую обстановку.

24 октября Кинопоиск опубликовал первый фрагмент из сериала, где Раскольников и его Тень плывут по Неве. Эта сцена намекает на глубокий внутренний конфликт героя и обещает нестандартный подход к визуализации классического сюжета.

Команда проекта

Режиссёр : Владимир Мирзоев, известный по сериалам «Топи» и «Внутри убийцы».

: Владимир Мирзоев, известный по сериалам «Топи» и «Внутри убийцы». Сценаристы : Анастасия Мирзоева («Пылающий») и Александра Жанова.

: Анастасия Мирзоева («Пылающий») и Александра Жанова. Оператор : Матвей Ставицкий («Последний министр», «Аврора»).

: Матвей Ставицкий («Последний министр», «Аврора»). Продюсеры: Владимир Маслов, Ольга Филипук («Король и Шут») и Михаил Китаев (киновселенная «Майор Гром»).

Производством занимается Плюс Студия совместно с Zoom Production.

Что говорят создатели

Владимир Мирзоев, режиссёр:

«„Преступление и наказание“ — одна из самых важных для меня книг. Тема романа — стрела, пущенная в будущее, и она актуальна и в XXI веке. Психоанализ зла и метафизика зла делают Достоевского самым насущным автором не только в России, но и во всём мире».

Иван Янковский, исполнитель роли Раскольникова:

«Идея поработать с „Преступлением и наказанием“ возникла ещё во время съёмок „Топей“. В поисках вдохновения я обратился к работам Эдварда Мунка. В нашем трейлере есть сцена, где мой герой кричит на мосту — это отсылка к знаменитой картине „Крик“».

Михаил Китаев, продюсер:

«Нам было интересно перенести сюжет великого романа в современные обстоятельства. Смелая авторская адаптация Мирзоева почти дословно следует тексту произведения. Актуальность Достоевского не ослабевает, и интерес зрителей к сериалу огромен».

Премьера под вопросом

Изначально планировалось, что первые четыре серии выйдут на Кинопоиске 26 октября, а оставшиеся шесть — 30 ноября. Однако недавно стало известно о переносе премьеры на неопределённый срок. В сообщении сервиса намекается на возможную отмену выпуска:

«Есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали».

Причины переноса официально не разглашаются, но источники сообщают, что на предпремьерных показах некоторые высокопоставленные зрители были шокированы рядом сцен.

Шокирующие сцены и реакция аудитории

Одна из сцен, вызвавшая особое негодование, описывается так:

«Голый Иван Янковский танцует на столе. Брызги крови летят на стену. Полуголый Янковский карабкается на холм, где танцуют мохнатые существа. Дети качаются на качелях рядом с трупом. Всё это повторяется несколько раз».

Такие визуальные решения вызвали вопросы о соответствии сериала оригинальному произведению и о допустимых границах в адаптации классики.

За кулисами съёмок

Съёмочный процесс был насыщен необычными моментами и сложностями:

Атмосфера безумия : Команда стремилась передать внутреннее состояние Раскольникова. Художники по костюмам тщательно работали над образом Ивана Янковского, делая его внешний вид всё более неопрятным по мере усиления безумия героя.

: Команда стремилась передать внутреннее состояние Раскольникова. Художники по костюмам тщательно работали над образом Ивана Янковского, делая его внешний вид всё более неопрятным по мере усиления безумия героя. Сложные локации : Сцены снимались в старых расселённых коммуналках Москвы, чтобы воссоздать атмосферу Петербурга XIX века в современных реалиях.

: Сцены снимались в старых расселённых коммуналках Москвы, чтобы воссоздать атмосферу Петербурга XIX века в современных реалиях. Символизм : Использование отсылок к работам Эдварда Мунка и других художников для передачи эмоционального состояния персонажей.

: Использование отсылок к работам Эдварда Мунка и других художников для передачи эмоционального состояния персонажей. Суеверия на площадке: Во время съёмок сцены отпевания Мармеладова актёру под подушку положили бутылку водки — от сглаза и простуды.

Ожидания и опасения

Ожидания зрителей: Сериал ждали более 400 тысяч пользователей Кинопоиска, что делает его одним из самых ожидаемых проектов.

Адаптация столь сложного и глубокого произведения, как «Преступление и наказание», всегда сопряжена с рисками.

С одной стороны, современные технологии и свобода потоковых сервисов позволяют режиссёрам реализовать самые смелые замыслы. С другой — есть опасения, что чрезмерная визуализация внутренних переживаний героя может оттолкнуть часть аудитории.

Будет ли новая экранизация «Преступления и наказания» шедевром или провокацией — покажет время. Одно ясно точно: проект уже вызвал большой резонанс и интерес у зрителей.

Остаётся надеяться, что после всех доработок сериал всё же выйдет в свет и позволит по-новому взглянуть на бессмертное произведение Достоевского.