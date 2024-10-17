После завершения ремонта в квартире важно не только обновить внешний вид, но и позаботиться о духовной атмосфере. Об этом рассказал настоятель Храма Святителя Николая в Хамовниках, протоиерей Андрей Федоров в интервью для издания «Новосвят». Он подчеркнул, что освящение квартиры это не просто ритуал, а действенный способ очистить пространство от накопившейся негативной энергии и привлечь Божью благодать.

По словам священника, провести чин освящения должен священнослужитель, так как только он может правильно прочитать специальные молитвы, призывающие благодать Святого Духа на дом и его жильцов. Он отметил, что хотя самостоятельное окропление святой водой допустимо, оно не может заменить полноценного обряда освящения.

Отец Андрей дал несколько рекомендаций по подготовке к этому событию. Во-первых, перед приходом священника необходимо тщательно убрать квартиру. Также нужно подготовить стол, на котором должны быть иконы, свечи, святая вода и Евангелие. Присутствие всех членов семьи на освящении, по его словам, тоже важно, так как это способствует созданию единой духовной защиты для всех, кто будет жить в доме.

«Освящение квартиры это не просто обряд, а возможность призвать Божье благословение на свой дом и семью», – отметил протоиерей Федоров.

Он также напомнил, что поддержание духовной чистоты в доме требует не только разового освящения, но и постоянной молитвы, чтения Священного Писания и добрых дел.