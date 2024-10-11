Пророчества болгарской ясновидящей Ванги продолжают будоражить умы по всему миру, особенно в свете недавних природных катастроф. Одним из её самых тревожных предсказаний были слова о том, что США могут исчезнуть под ударами стихийных бедствий. Это вызвало новую волну интереса и опасений в связи с частыми ураганами и другими природными катаклизмами, передает “Медиапоток”.

Ванга, известная своими мистическими видениями, предрекала будущее человечества на многие века вперёд. Одно из её самых мрачных предсказаний касалось разрушительных природных сил, которые могут навсегда стереть США с карты мира. Она говорила о массовых бедствиях — землетрясениях, ураганах и цунами, которые захлестнут Америку, оставив её жителей в панике и хаосе. Ванга предсказывала, что вода зальёт города и земли, и люди будут бежать с континента.

Многие связывали её пророчество с ураганом «Катрина», который в 2005 году нанёс США огромный урон. Тогда Америка сумела восстановиться, и часть людей посчитала, что пророчество не сбылось. Однако с недавним приходом урагана «Милтон» на Флориду, тема предсказаний Ванги снова стала актуальной. С каждым новым стихийным бедствием её слова о будущем Америки звучат всё более тревожно.

Останутся ли предсказания Ванги лишь страшным предупреждением, или они воплотятся в реальность — покажет время. Но одно можно сказать наверняка: её пророчества до сих пор заставляют людей задуматься о том, каким может стать будущее, если природные катаклизмы продолжат набирать силу.