Пророчество святого Иоанна Кронштадского, сделанное им ещё при жизни, начало частично сбываться в 2024 году. Предсказание касалось будущего России и содержало в себе видение грядущих перемен в стране.

Во время одной из вечерних молитв святому привиделся старец, который показал, каким образом будет развиваться Россия в будущем. По словам Иоанна Кронштадского, Россию ожидает возрождение под руководством православного правителя, который вернёт народ к вере и духовным корням, передает “Медиапоток”.

При этом Кронштадский заявил, что процветание не дастся России так просто. Сперва ей придется пройти через горнило испытаний и закалиться. Спасена она будет только благодаря вере в Бога, силе духа, следованию традиционным ценностям. Господь приведет страну к духовному перерождению

Иоанн Кронштадский также известен своими точными пророчествами о гибели императора, революционных событиях и крупных военных конфликтах. Он называл несколько ключевых лет для страны, среди которых значатся 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024 годы.