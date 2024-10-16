Во Франции россиянин Кирилл Грязнов, задержанный якобы за попытку организовать массовые беспорядки в сотрудничестве с иностранным государством, может оказаться в тюрьме на срок до 30 лет. Сейчас ему уже предъявлено обвинение, рассказало РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По данным французских властей, Грязнову грозит до 30 лет тюремного заключения. В ходе обыска в его квартире полиция обнаружила улики, которые могут подтвердить его причастность к предполагаемым преступным планам.

Следствие утверждает, что россиянин планировал спровоцировать инциденты, способные дестабилизировать ситуацию в стране во время Олимпийских игр-2024, а также готовил операции по “шпионажу и вмешательству”.