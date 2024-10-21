Цены на морепродукты в России стремительно растут, что вызывает обеспокоенность как среди ритейлеров, так и потребителей. Крупные поставщики рыбы начали массово предупреждать торговые сети о предстоящем повышении стоимости на свою продукцию. Причины этого кроются в увеличении издержек и подорожании сырья. Особенно ощутимы изменения в сегменте креветок, на что повлияли погодные условия в Эквадоре и супертайфун «Яги», прошедший по азиатскому региону, сообщает портал РБК.

В последние месяцы поставщики фиксируют повышение цен в среднем на 15–20%. С июля этого года торговые сети начали получать уведомления от партнеров, а осенью этот процесс ускорился. Появляются сообщения о подорожании не только популярных видов рыбы, таких как скумбрия и сельдь, но и креветок, которые из-за природных катаклизмов оказались в дефиците.

Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей, подтвердил, что ситуация с ростом цен затрагивает практически всех поставщиков рыбы. Представители X5 Group также сообщили о получении уведомлений о повышении цен на широкий ассортимент морепродуктов. Среди наиболее пострадавших видов выделяются дальневосточная горбуша, аквакультурная форель и другие популярные виды рыбы.

Рост цен затронул не только оптовый сегмент, но и розничные магазины. В сентябре рыба подорожала на 36,8%, что стало заметно для многих покупателей. Особенно резко увеличилась стоимость горбуши на Дальнем Востоке — она подорожала более чем в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. В центральной части страны цены на атлантическую сельдь и скумбрию также заметно выросли. Эти изменения уже отразились на полках магазинов, где ценники продолжают расти.

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщили о намерении провести проверку на рынке морепродуктов, чтобы выяснить причины роста цен и оценить их обоснованность. В частности, внимание будет уделено таким видам рыбы, как горбуша, треска, минтай и сельдь. Пока что служба собирает данные от поставщиков и сетей.

Тем не менее, в Ассоциации компаний розничной торговли отмечают, что на социально значимые категории рыбы, такие как минтай и путассу, цены остаются относительно стабильными. Это объясняется прямыми поставками продукции от производителей к ритейлерам, что помогает сдерживать инфляцию. Однако даже при таких условиях минимальная стоимость замороженной рыбы в крупных сетях выросла на 4,2%.

Основной удар на себя приняли креветки, на которые сильно повлияли неблагоприятные погодные условия. В Эквадоре, одном из главных поставщиков креветок в Россию, произошла засуха, что привело к сбоям в производстве. В дополнение к этому, на ситуацию оказали влияние последствия супертайфуна «Яги», который затронул фермы в странах Азии. Все это привело к дефициту и скачку цен на креветки на 10–15%.

По данным компаний-поставщиков, проблемы затронули как отечественную северную креветку, так и импортную королевскую. Квоты на вылов отечественных креветок заканчиваются, что усугубляет ситуацию. Ожидается дальнейшее повышение стоимости, особенно на импортную продукцию, что объясняется ослаблением курса рубля и ростом затрат на упаковку.

Поставщики объясняют подорожание ростом стоимости сырья на мировом рынке и увеличением расходов на логистику и производство. С начала года цены на упаковочные материалы и ингредиенты выросли на 10–30%. Растут и затраты на оплату труда, что также сказывается на отпускной цене. Таким образом, весь процесс производства становится более дорогим, что напрямую отражается на конечной стоимости рыбы и морепродуктов на прилавках магазинов.

Ситуация с рыболовной отраслью в России также оставляет желать лучшего. В этом году прогнозируется минимальный за последние два десятилетия вылов тихоокеанских лососей, что привело к дефициту горбуши и повышению цен на красную икру. Проблемы с выловом затронули не только лососевых, но и другие виды рыбы, такие как сельдь и скумбрия. В результате объемы добычи сократились, а импорт некоторых видов рыбы, в частности из Фарерских островов, значительно снизился.

Таким образом, рост цен на рыбу и морепродукты стал следствием множества факторов — от природных катаклизмов до экономических сложностей. И пока эти проблемы не решены, россияне вынуждены готовиться к дальнейшему подорожанию любимых продуктов.