Профессор международных отношений Сиракузского университета и бывший советник НАТО Майкл Джон Уильямс высказал мнение, что украинский президент Владимир Зеленский достиг предела возможных действий в рамках своей стратегии. Как сообщает американское издание The New York Times, основное внимание в «плане победы» Зеленского сосредоточено не только на укреплении военной мощи, но и на поддержке со стороны населения, передает РИА Новости.

«По крайней мере, таким образом он покажет, что сделал всё, что мог», — цитирует Уильямса газета.

Эксперт подчеркивает, что требования Зеленского к западным странам могут выглядеть чрезмерными в условиях ограниченных ресурсов, но для президента Украины важно продемонстрировать свою приверженность делу защиты страны.

Уильямс добавляет, что в случае, если план не удастся реализовать, Зеленский может возложить ответственность за провал на западные государства, которые он использует как «козла отпущения».

Кроме того, эксперт отметил, что на данный момент запросы украинского президента трудновыполнимы: у стран Запада недостаточно ресурсов для поставок запрашиваемых систем Typhon и кораблей, способных запускать ракеты «Томагавк». а и вряд ли Запад станет предоставлять Киеву столь мощное вооружение.

По словам Уильямса, представленный Зеленским «план победы» фактически является признанием того, что все доступные возможности уже исчерпаны.