В интервью для «Аргументов недели» профессор Сергей Михайлович Бубновский, эксперт по медицинской реабилитации, поделился своими взглядами на лечение и поддержание здоровья. Бубновский основал свою методику на том, что человеческий организм обладает способностью к самовосстановлению, и что мышцы играют ключевую роль в процессе оздоровления.

Мышечная терапия как альтернатива таблеткам

Доктор Бубновский высказался против излишнего использования нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). По его словам, они лишь снимают симптомы боли, но не решают первопричину проблемы. Кроме того, регулярное их употребление может вызывать привыкание и привести к негативным последствиям для здоровья.

Он подчеркнул, что организм человека имеет естественные механизмы обезболивания, которые активируются через физическую нагрузку. Мышцы, находясь в движении, выделяют гормоны, способные уменьшить боль.

Реабилитация пациентов с ограниченной подвижностью

В своей практике Бубновский активно работает с пациентами, которые имеют тяжелые физические ограничения. Особое внимание он уделяет людям, прикованным к инвалидным коляскам. Благодаря его методике и упорству пациентов, некоторые из них добились значительных успехов на Паралимпийских играх. Реабилитация строится на движении, и даже в самых сложных случаях это помогает улучшить качество жизни.

Связь между мышцами и мозгом

Одним из важнейших аспектов своей методики Бубновский называет связь между мышцами и мозгом. По его мнению, мозг контролирует мышцы, и чем активнее человек двигается, тем эффективнее работает его мозг. Физическая активность способствует улучшению циркуляции крови и насыщению мозга кислородом, что позитивно влияет на когнитивные функции.

Как избежать возрастных болезней

Бубновский утверждает, что с возрастом у многих людей начинают проявляться заболевания из-за недостатка физической активности. Почти половина нашего тела состоит из мышечной ткани, поэтому ее ослабление может негативно сказаться на общем состоянии здоровья.

Чтобы поддерживать организм в тонусе, профессор рекомендует выполнять три ключевых упражнения: приседания, тренировки мышц живота и плеч. По его мнению, эти базовые движения помогают поддерживать здоровье на высоком уровне.

Однако, Бубновский предупреждает, что прежде чем приступить к занятиям, нужно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания.

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