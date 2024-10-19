Продажи товаров, так или иначе связанных с квадробингом, показали рекордный рост в первые три квартала этого года, увеличившись на 4,8 тысячи процентов, сообщает РБК, ссылаясь на данные Wildberries и Russ. Этот результат значительно превышает показатели прошлого года, когда рост составил 4,7 тысячи процентов.

Рост интереса к товарам для квадроберов частично объясняется расширением бизнеса маркетплейса, но основным фактором стало эффект низкой базы предыдущего года. В 2023 году спрос на подобные товары был довольно ограниченным, а теперь приобрел более массовый характер, пояснили в объединенной компании.

Максимальный пик продаж пришелся на май, после чего интерес к товарам оставался на высоком уровне. Однако специалисты отмечают, что сейчас наблюдается постепенное снижение интереса к продукции для квадробинга. На платформе Wildberries по-прежнему доступно около 1,5 тысячи товаров, связанных с этим увлечением.

В то же время, результаты опроса ВЦИОМ показали, что 74% россиян считают увлечение квадробингом поводом для беспокойства со стороны родителей. Каждый второй респондент признался, что встреча с представителями этого движения вызвала бы у него отрицательные эмоции.

Психолог Вера Никишина считает, что квадробинг не стоит запрещать. По её мнению, важно понять, что заставляет людей увлекаться этим хобби. Нельзя исключать, что оно является способом отвлечения от повседневных проблем и забот.