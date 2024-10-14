В Одессе вновь произошло попадание российской ракеты по судну Optima, следовавшему под флагом Палау и доставившему на Украину оружие. Об этом сообщает Telegram-канал «Русское оружие».

Сообщается, что удар был нанесен баллистической ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер» по грузу военной техники и боеприпасов, находившемуся на борту корабля. В результате взрыва, который был невероятно мощным, судно, которое использовалось для доставки вооружений украинским силам, получило повреждения. Звук удара был хорошо слышен в нескольких десятках километрах от Одессы. Кроме того, украинская ПВО выпустила по “Искандеру” две зенитных ракеты, но обе они разорвались в воздухе, промахнувшись мимо цели, что усилило эффект.

По информации канала, это уже не первый раз, когда судно Optima попадает под обстрел. Ранее его также атаковали, когда оно находилось в процессе разгрузки в порту Одессы. Судно, как отмечается, регулярно курсирует между Румынией и Украиной, перевозя военные грузы для Вооруженных сил Украины.