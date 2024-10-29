Из-за высоких процентных ставок россияне всё чаще выбирают так называемую «мини-ипотеку». О переходе на этот формат жилищного кредитования порталу «Инфо24» рассказала Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи».

При нынешних ставках, которые превышают 25% годовых, многие предпочитают брать кредит не на всю стоимость жилья, а лишь на часть суммы. Такой вид ипотеки популярен среди тех, у кого уже накоплено 50–60% от стоимости квартиры. Обычно это покупатели, которые расширяют свою жилплощадь, продавая старую квартиру для покупки новой.

По словам Решетниковой, сегодня спрос на жильё в сегменте вторичного рынка снижается, и продавцы всё чаще предлагают скидки. Это помогает покупателям покрыть дополнительные затраты по ипотеке, вызванные высокими ставками. Однако эксперт предупреждает, что, когда рынок стабилизируется, владельцы квартир станут менее гибкими в вопросах скидок.

Тем временем, спрос на новостройки на этапе котлована продолжает расти. По данным аналитиков, к сентябрю число сделок на начальных стадиях строительства достигло максимума за последние два года. Рост интереса к таким сделкам объясняется увеличением предложений и привлекательными акциями от застройщиков.