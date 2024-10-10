Во время видеоконференции, посвящённой запуску новых промышленных предприятий в регионах, президент Владимир Путин с юмором поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, кто производитель его костюма. Вопрос прозвучал в ходе официального мероприятия, запись которого была опубликована на Telegram-канале «Пул N3».

«Глеб Сергеевич, костюм отечественного производства?», – уточнил глава государства.

Никитин ответил утвердительно, сказав, что его костюм изготовлен из отечественной ткани. Путин высоко оценил этот выбор и отметил важность поддержки российского производства, подчеркнув, что продукция должна быть не только качественной, но и востребованной среди граждан.

В продолжение дискуссии президент также обратил внимание на развитие текстильной отрасли в стране. Он отметил, что в последние десятилетия Россия испытывала нехватку качественных тканей, однако выразил уверенность, что отечественные дизайнеры и специалисты способны изменить ситуацию к лучшему.

Ранее, в сентябре, Путин с юмором похвалил главу Крыма Сергея Аксенова за «укрепление советской власти» на полуострове, назвав крымчан людьми с «особым характером», что, по его словам, было доказано в последние годы.