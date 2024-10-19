Владимир Путин охарактеризовал современные военные конфликты как “войну математиков”. По его словам, в условиях нынешнего противостояния важную роль играют не только технологии, но и способность быстро адаптировать их с помощью математических решений.

Президент России отметил, что ранее подчеркивали значимость технологий на поле боя, но теперь стало очевидно, что основное противоборство происходит на уровне программных решений и вычислений. “Сегодня я услышал от наших военных, что война в первую очередь требует математической подготовки”, — сказал он в ходе встречи с представителями СМИ стран БРИКС.

Путин пояснил, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) играют ключевую роль, блокируя вражеское вооружение, и тут же начинается борьба за улучшение этих технологий. Противоположная сторона, изучив работу систем подавления, модифицирует программное обеспечение своих ударных средств, чтобы обойти защиту. Этот цикл непрерывного обновления программного обеспечения занимает от одной до трёх недель.

Российский лидер также подчеркнул, что в отличие от Украины, которая получает военную помощь от НАТО, российские вооруженные силы полагаются на собственные разработки и технологии. Он назвал российскую армию одной из самых технологически продвинутых в мире.