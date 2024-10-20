В Москву с официальным визитом прибыл лидер Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян. Программа поездки включает встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая начнётся в неформальной обстановке ужином в резиденции Ново-Огарёво. Ожидается, что за этим ужином будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонних отношений.

Официальные переговоры запланированы на следующий день. Темами для обсуждения станут перспективы расширения сотрудничества между Россией и ОАЭ в различных областях, а также международная повестка. Особое внимание будет уделено ситуациям на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где обе страны активно взаимодействуют.

Издание РИА Новости рассказало, что по московским улицам президент ОАЭ ездит на автомобиле “Аурус” черного цвета, его сопровождает колонна мотоциклистов.

Аль Нахайян также примет участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. Это не первый визит главы Эмиратов в Россию — в прошлом году он встречался с Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.