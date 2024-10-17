Литовский президент Гитанас Науседа выразил сомнение в новизне «плана победы», предложенного Владимиром Зеленским. Он заявил, что все пункты этого плана представляют собой меры, о которых страны ЕС и НАТО говорили уже давно, но не смогли воплотить в жизнь. Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам Науседы, многие решения, включая вступление Украины в НАТО и нанесение ударов по территории России, остаются нерешёнными, так как среди союзников Киева нет единства по этим вопросам. Он подчеркнул, что ключевой проблемой остаётся готовность западных стран продолжать оказывать поддержку Украине, но в плане не предложено ничего принципиально нового.

Зеленский ранее представил свой «план победы» в Верховной раде. В него, как и ожидалось, было включено пять основных пунктов. Среди них — снятие ограничений на удары по российским территориям и продолжение операций на её территории. Некоторые аспекты программы были оставлены в секрете и предоставлены партнёрам Украины для ознакомления. В офисе президента Украины позднее подтвердили, что эти тайные пункты касаются ударов по России.