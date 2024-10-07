Преподобный Паисий Святогорец рассказал, что каждому человеку отведено своё время на этой земле. Его мысли о том, что от человека на самом деле мало что зависит, он объяснял через примеры из жизни. Одна женщина, по его словам, настолько боялась старости, что её навязчивые мысли полностью затмили радости жизни. В итоге, в возрасте 54 лет ей был поставлен диагноз — рак груди.

Святогорец привёл этот случай как доказательство того, что мысли могут материализоваться. Могие люди стремятся точно узнать, сколько им осталось, в то время как другие считают, что такое знание сделает жизнь бессмысленной. Батюшка также подчёркивал, что порой лучшие из нас уходят рано, и это тяжело принять. Однако такие события происходят по замыслу Бога, который забирает праведников в самый подходящий для этого момент.

«Узнать свой срок почти невозможно, потому что только Бог решает, кому и сколько отведено жить на земле», — так Святогорец объяснил суть человеческой жизни.