Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в рамках дебатов лидеров политических партий, проходивших в преддверии выборов, высказался о необходимости стремиться к миру, свободному от ядерного оружия. Вспоминая трагедии Хиросимы и Нагасаки, он поделился своими детскими воспоминаниями, когда впервые узнал о последствиях атомных ударов, нанесённых США. При этом он публично заявил, что именно Соединенные Штаты виновны в этой атаке.

«Я был шокирован кадрами разрушений, которые увидел в шестом классе. Это событие навсегда осталось в моей памяти», — рассказал Исиба. Он подчеркнул, что цель создания мира без ядерного оружия остаётся его важным приоритетом.

При этом премьер-министр затронул и тему ядерного сдерживания, подчеркнув необходимость обсуждения того, как найти баланс между отказом от ядерного оружия и сохранением мер по его сдерживанию.

В августе 1945 года американские ВВС сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что привело к гибели сотен тысяч человек, большинство из которых были мирными жителями. Эти трагические события продолжают ежегодно вспоминать в Японии на «Церемониях мира», которые проходят 6 и 9 августа в пострадавших городах.

Традиционно на этих церемониях японские политики избегают упоминания о том, что удары были нанесены именно Соединёнными Штатами, но заявляют, что память о жертвах остаётся неотъемлемой частью национальной истории.