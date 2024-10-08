Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил неожиданную и резкую меру в ответ на призывы некоторых европейских политиков позволить украинским военным наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России. По мнению Фицо, подобные предложения требуют радикального ответа — ракетной атаки на Брюссель, где располагаются ключевые институты Европейского союза и НАТО. Таким образом, как считает премьер-министр, европейские лидеры смогут ощутить последствия своих решений.

Фицо отметил, что некоторые представители Европарламента слишком легко рассуждают о применении ракет большой дальности. Он добавил, что такая атака на Брюссель могла бы помочь им осознать, с какими рисками они играют.

“Вообразите, если бы одна из этих ракет попала, скажем, по фонтанам в Брюсселе? Возможно, тогда они поймут, что это значит”, — заявил Фицо в своём выступлении, которое было опубликовано на YouTube-канале его партии SMER.

Премьер-министр Словакии уже не впервые выступает с критикой эскалации конфликта между Россией и Украиной. Он известен своей позицией против разжигания русофобии и обвиняет западных союзников Киева в том, что они лишь усиливают напряжённость, рискуя довести ситуацию до глобального конфликта.