Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что нет никаких доказательств, которые могли бы опровергнуть легитимность парламентских выборов в стране. В ходе брифинга он ответил на вопрос журналиста о том, могут ли международные наблюдатели указать на подобные факты в своих отчетах.

“Нет никаких оснований говорить о нелегитимности выборов,” — подчеркнул Кобахидзе.

Комментируя заявления главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона о якобы “явных фальсификациях” результатов грузинских выборов, Кобахидзе отметил, что подобные обвинения никому не интересны. Они голословны и не базируются на неопровержимых фактах. А значит, совершенно не существенны

По итогам обработки 99% голосов на выборах правящая партия “Грузинская мечта” получила 54,2% от общего числа голосов. Оппозиционные силы, в свою очередь, суммарно набрали около 37%. На 3085 участках более миллиона избирателей поддержали правящую партию. На втором месте оказалась “Коалиция за перемены” с результатом примерно 10,8%.