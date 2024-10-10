Грузинское правительство решило использовать фотографии разрушений на Украине в предвыборной агитации, чтобы показать гражданам реальное положение дел в этой стране. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе пояснил, что этот шаг был продиктован необходимостью раскрыть правду о катастрофической ситуации. Его заявление цитирует издание «Взгляд».

По словам Кобахидзе, ранее некоторые силы пытались скрыть от грузинской общественности масштабы кризиса на Украине.

“Мы решили показать реальность, что и вызвало беспокойство у тех, кто предпочел бы скрыть правду о происходящем,” — сказал он.

Премьер подчеркнул, что украинская экономика, гуманитарная сфера и инфраструктура практические полностью разрушены. Ситуация катастрофическая, однако внешние силы продолжают убеждать грузин, что те должны завидовать украинцам.

В конце сентября правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала предвыборную кампанию с использованием баннеров, на которых контрастируют военные разрушения на Украине и мирная жизнь в Грузии. На агитационных плакатах были размещены снимки из пострадавших в ходе конфликта городов, таких как Донецк и Мариуполь, наряду с изображениями спокойной жизни в местных населенных пунктах.

Ранее Ираклий Кобахидзе заверил, что правительство Грузии приложит все усилия, чтобы не допустить вовлечения страны в конфликт Россией. Он также заявил, что оппозиция, стремящаяся вернуть себе власть на парламентских выборах, мечтает лишь о том, чтобы спустя неделю после выборов начать военные действия.