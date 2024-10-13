В Сети вновь появились предсказания Святой Матроны Московской о грядущих испытаниях, которые ждут Россию и Европу. Многие толкователи считают, что её слова могут начать сбываться в ближайшие годы.

Святая Матрона, известная своими пророчествами о будущем человечества, предупреждала о значительных переменах, которые предстоят. Одно из её предсказаний касалось важности отношений Европы с Россией. По её словам, если Европа продолжит игнорировать Москву, Россия может обратиться к Востоку и создать прочный союз с азиатскими странами, пишет «Медиапоток».

В результате этого альянса европейские государства столкнутся с глубоким кризисом, однако путь России к процветанию также будет нелёгким. Чтобы стать великой державой и получить уважение на мировой арене, россиянам придётся пройти через множество испытаний. Только преодолев эти трудности, народ сможет укрепить свою веру, сохранить духовное единство и традиции. Но если народ не справится с вызовами, страна может оказаться в состоянии упадка и «могильного холода», как предупреждала провидица.

Матрона Московская — блаженная старица, которая в советские годы вдохновляла людей на веру и надежду. Она была известна своим даром предвидения и целительства. Русская православная церковь причислила её к лику святых как одну из последних канонизированных святых.