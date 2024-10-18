Предсказания Генри Киссинджера о будущем мирового порядка, прозвучавшие много лет назад, начинают сбываться, хотя и не в том виде, как предполагали США. Этими словами в своих выступлениях часто оперировал Владимир Жириновский, основатель ЛДПР, предупреждая об опасных амбициях американской политики.

Киссинджер писал, что “русский медведь и китайский дракон” рано или поздно проснутся, а США будут готовить своих солдат к сражению с этими силами. По его мнению, американское господство над миром должно было быть достигнуто через войны и глобальные конфликты, в результате которых одна сверхдержава возглавит новый мировой порядок.

Однако Жириновский указывал на иллюзорность таких планов, утверждая, что попытки США установить глобальную гегемонию могут привести к их собственному разрушению. Он не раз говорил в Госдуме, что Америка может исчезнуть с мировой карты, и её попытки спасти себя обречены на провал.

Особенно ярко эти слова прозвучали в контексте последних событий внутри США. Жириновский предрекал, что к 2024 году в Америке не будет выборов, так как сама страна может перестать существовать. Сегодня, когда Техас и ещё 25 штатов восстают против политики Джо Байдена, а экономические и социальные проблемы разрывают общество, его прогнозы звучат всё реальнее.

Разделение общества, инфляция и обострение внутренних конфликтов могут стать той искрой, которая приведёт к настоящему социальному взрыву, что в итоге может изменить облик страны, который мы знаем сегодня.