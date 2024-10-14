В Архангельской области мужчина захватил в заложники пассажирку рейсового автобуса, об этом сообщил представитель компании-перевозчика «Рико» порталу 29.ru. Инцидент произошел на маршруте №43, когда мужчина внезапно устроил погром в салоне общественного транспорта.

Мужчина с девушкой зашли в автобус и оплатили проезд. Но в какой-то момент у него начались галлюцинации. Он сорвал с крепления огнетушитель и распылил его содержимое по салону. Пассажиры в панике выбежали на ближайшей остановке, а водитель, мгновенно сориентировавшись в ситуации, вызвал полицию и скорую помощь.

Мужчина же продолжил громить автобус, разбив молотком безопасности несколько окон и лампы, а также повредив потолок. Он схватил свою спутницу, угрожая окружающим, и использовал её в качестве прикрытия, пытаясь выбраться из автобуса через открытые двери.

По информации канала «Осторожно, новости», другие пассажиры вмешались и обезвредили мужчину с помощью перцового баллончика, вытолкнув дебошира в окно. В этот момент на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и медики. Женщина, которую он удерживал, отказалась от медицинской помощи.

Нападавший был задержан, а инцидент завершился без жертв.