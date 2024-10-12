В Соединённых Штатах задержали россиянку Олесю Сумину, которая оказалась в центре внимания из-за инцидента с сотрудниками пограничной службы. Прокуратура Западного округа штата Нью-Йорк сообщила, что её обвиняют в нападении на офицера.

9 октября Сумина вместе с двумя детьми попыталась пересечь границу с Канадой, чтобы подать заявление на получение убежища. Однако канадские власти документы не приняли и направили Олесю обратно на территорию США. По возвращении сотрудники Таможенной и пограничной службы США предприняли попытку допросить женщину.

По информации прокуратуры, россиянка не хотела сотрудничать с офицерами и отказалась предоставить свои личные данные. Когда стражи порядка попытались изъять её мобильный телефон для проверки, Сумина спрятала его в карман. Далее ситуация вышла из-под контроля: она начала сопротивляться, хватать офицеров за рубашки и даже поцарапала одного из них.

Теперь россиянке грозит серьёзное наказание — до восьми лет лишения свободы, если её вина будет доказана в суде.