Посуда и другая продукция для комплексного оснащения ресторанов

Прибыльность ресторана или любого другого предприятия общественного питания напрямую зависит только от одного – приходят ли в заведение посетители или нет. А вот привлечь их можно разными способами. Кто-то делает выбор, ориентируясь исключительно на кухню, но все же, параллельно с ней, огромное значение имеет еще и дизайнерское оформление.

Многим посетителям достаточно бросить беглый взгляд на интерьер заведения, чтобы понять – останутся ли они здесь, будут ли приходить постоянно или заглянули в первый и в последний раз. Поэтому на первом месте должны быть грамотно разработанная концепция, планировка, оформления, важные мелочи, такие как посуда для ресторанов, мебель, разнообразные предметы сервировки и прочее.

Создание уютной атмосферы

Одним из ключевых факторов, влияющих на популярность ресторана – это наличие уютной атмосферы. При этом следует помнить, что создать ее не так просто, как может показаться. Ведь само по себе понятие уюта у каждого человека разное – кому-то достаточно мягкого и удобного кресла и ненавязчивого ощущения, а кому-то больше по душе оригинальный декор.

Именно поэтому компания Комплекс-Бар рекомендует учитывать все основные составляющие для создания уникальной и в то же время уютной атмосферы:

грамотное декорирование с использованием приглушенных тонов, которые не будут сильно бросаться в глаза и позволят клиенту сосредоточиться на собственных мыслях;

зонирование интерьера, позволяющее каждому посетителю подобрать место согласно своим вкусовым предпочтениям;

создание хорошо продуманной звуковой обстановки и подбор музыки таким образом, чтобы с одной стороны, она отвечала концепции заведения, а с другой, была ненавязчивой и не выводила гостей из себя;

хорошо обученный персонал, которого посетитель не должен видеть вообще. При этом сотрудники должны справляться со всеми своими обязанностями, от своевременной подачи заказанных блюд и до решения возможных проблем в случае их возникновения;

уже упомянутая удобная мебель;

освещение, которое в ресторане исполняет сразу несколько важных функций – привлекает внимание к каким-либо акцентам, расслабляет, создает особое настроение.

Сочетание всех этих факторов в единой концепции дает возможность добиться именно той атмосферы, которой посетитель дет от заведения.

Ресторан с открытой кухней или никаких секретов от гостей

Помимо мебели, посуды, предметов интерьера и сервировки, огромное значение имеет специальное технологическое оборудование. Особенно в том случае, если заведение представляет собой модный нынче ресторан с открытой кухней. В этом случае, помимо вкусной еды, оно предлагает клиентам также увлекательное кулинарное шоу.

Однако есть ряд нюансов, о которых просто необходимо помнить, решаясь на реализацию именно такого формата:

необходимость в качественных и эффективных системах вентиляции и вытяжки, благодаря которым многочисленные ароматы с кухни не будут проникать в обеденный или банкетный зал;

хорошая шумоизоляция. Вряд ли посетитель приходит в ресторан послушать, как повара обсуждают между собой приготовление блюд и как работает оборудование;

грамотная расстановка оборудования и техники. Все это должно располагаться таким образом, чтобы обеспечивать хороший обзор клиентам, выступающим в роли зрителей, но в то же время обеспечивать персоналу возможность качественно делать свою работу. На открытой кухне лучше осуществлять доготовку еды, а все предварительные процессы выносить в другие помещения.

Независимо от того, идет речь о ресторане с открытой либо традиционной кухней, очень важно иметь возможность подобрать и приобрести в одном месте все необходимое оборудование, посуду, предметы сервировки и многое другое, что позволяет создать комфорт для посетителей. Комплекс-бар как раз и обеспечивает ее, предлагая самые современные решения для любого интерьера.