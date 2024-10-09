В посольстве России выразили возмущение по поводу заявлений, сделанных вице-президентом США Камалой Харрис в адрес президента Владимира Путина. Российские дипломаты сочли ее слова оскорбительными и подчеркнули, что такая риторика, по их мнению, стала обыденностью для американских политиков.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале посольства, отмечается, что грубая лексика, используемая представителями власти США, свидетельствует о беспомощности и недовольстве американской элиты. В Москве считают, что неспособность нанести России серьезный стратегический ущерб заставляет Вашингтон прибегать к оскорблениям. Российские дипломаты также подчеркнули, что такие выпады оскорбляют не только Путина, но и весь российский народ, который продолжает поддерживать своего лидера.

Поводом для критики со стороны Харрис послужили высказывания журналиста Боба Вудварда, который в своей книге «Война» утверждал, что во время пандемии экс-президент США Дональд Трамп якобы отправил Путину аппараты для тестирования на COVID-19. В ответ Харрис осудила действия Трампа, при этом позволив себе нелестные замечания в адрес российского лидера.

Ранее оскорбительные заявления в отношении Путина допускал и президент США Джо Байден. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что подобные слова являются непростительными и напомни, что действия Соединенных Штатов и американские бомбы приводили и продолжают приводить к гибели тысяч людей по всему миру.