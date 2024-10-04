На проходящей в Корее выставке оборонных технологий KADEX 2024 представители Украины проявили интерес к южнокорейским танкам и реактивным системам залпового огня. Об этом рассказал украинский посол в Южной Корее Дмитрий Пономаренко на своей странице в соцсетях.

Выставка, которая считается крупнейшей в Азии в области оборонных технологий, проходит с 2 по 6 октября. По словам Пономаренко, прошедшие два дня оказались очень продуктивными и насыщенными благодаря многочисленным встречам с представителями корейских оборонных компаний. Он отметил, что украинская делегация представила свои высокотехнологичные разработки, хотя подробности раскрывать не стал, но подчеркнул значительную заинтересованность сторон.

Среди обсуждаемых технологий особое внимание привлекли танки K2, произведенные компанией Hyundai Rotem, которые активно закупает Польша. На приложенных к публикации фотографиях видно, как посол наблюдает за демонстрацией системы активной защиты танков и ведет переговоры с корейскими представителями.

Также состоялись встречи с Korea Defense Industry (KD Ind.), производящей управляемые и неуправляемые реактивные снаряды для различных систем вооружений, таких как РЗСО K239 “Чхонму”. Примечательно, что на переговорах были продемонстрированы малые ударные дроны, предназначенные для поражения командных пунктов противника.

Кроме того, посол Украины встретился с представителями компании Hanwha, которая занимается производством самоходных гаубиц K9, а также с Poongsan — крупнейшим южнокорейским производителем артиллерийских снарядов и патронов. В зоне Hyundai WIA ему продемонстрировали системы борьбы с беспилотниками, а также оружие, включая автоматы и пулеметные установки, оснащенные приборами ночного видения.

Выставка продолжается, и, судя по всему, переговоры могут открыть для Украины новые возможности в области оборонного сотрудничества с Южной Кореей.