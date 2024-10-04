Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил о многочисленных угрозах в свой адрес и в адрес сотрудников российского посольства в Вашингтоне. Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС.

По его словам, с приближением президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября, ситуация для российских дипломатов становится всё более напряжённой. Антонов отметил, что работать в этих условиях становится сложнее. Помимо прямых угроз физической расправы, он указал на демонстрации, сопровождающиеся провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства России.

Посол также подчеркнул, что обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США звучат всё чаще. Эти обвинения касаются якобы попыток повлиять на выборы или проведения хакерских атак. Антонов добавил, что, несмотря на частоту таких обвинений, доказательства ни разу не были предъявлены.

Ранее Антонов дал характеристику российско-американским отношениям, назвав их «ржавеющими и распадающимися». Он отметил, что единственной сферой, где пока сохраняется положительное взаимодействие между двумя странами, остаётся сотрудничество в космосе. В то же время посол напомнил, что Россия и США, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, имеют особую ответственность за поддержание мирового порядка и безопасности.