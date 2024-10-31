В Австралии, под руководством Элисон Уилсон, было проведено уникальное исследование, в рамках которого ученые изучали процесс разложения тел в гробах. Для этого в Австралийском центре тафономических исследований установили камеры, делающие снимки каждые 30 минут для детализированной фиксации всех стадий процесса.

Исследование пролило свет на многие аспекты разложения, которые ранее были не так хорошо изучены. Ученые были особенно поражены тем, как после смерти тела продолжали «двигаться». Как выяснилось, этот «танец» рук и ног не имеет ничего общего с мистикой, это естественный результат разложения, передает “Медиапоток”.

Как сообщает издание Forensic Science International: Synergy, такие движения обусловлены процессом мумификации, во время которого тело начинает высыхать, и, как следствие, связки теряют влагу. Это приводит к сокращению мышц, что и вызывает движение конечностей. Эти открытия не только углубляют понимание процессов, происходящих после погребения, но и предоставляют важные данные для научных и практических применений в сфере медицины и криминалистики.