Жители пятиэтажного дома в Советском районе уже несколько недель страдают из-за последствий трагической смерти одинокого соседа. Подъезд буквально наводнили насекомые, а в квартирах распространился неприятный запах, который невозможно игнорировать.

О своей проблеме редакции 74.RU рассказала Дарья, жительница дома на улице Белорецкой, 64. Её квартира расположена прямо под той, где было обнаружено полуразложившееся тело.

“Сосед пролежал мертвым около месяца, а возможно, и больше, — рассказывает Дарья. — Первым сигналом стали личинки мух, которые начали пробираться к нам через потолок. С каждым днём их становилось всё больше, и вскоре в квартире появился неприятный трупный запах. На кухне, в коридоре и даже в плафоне одной из ламп мы находили опарышей. Это продолжалось до 26 сентября, когда мы вызвали экстренную службу по номеру 112”.

Только через три дня, 29 сентября, сотрудники вскрыли дверь в квартиру, где обнаружили тело.

“После того как дверь открыли, в подъезде запах стал просто невыносимым. В квартире полно тараканов, мух и жуков, а всё содержимое — трупные жидкости и личинки — начали просачиваться к нам через потолок”, — делится Дарья.

Когда тело вывезли, женщина обратилась в санэпидемстанцию с просьбой провести дезинфекцию. Однако ей объяснили, что вначале нужно убрать мусор в квартире умершего и, возможно, даже вскрыть полы, чтобы устранить все последствия.

Дарья попыталась найти помощь в управляющей компании «Авилум», которая обслуживает дом. Там её направили к ЖЭКу и участковому, однако ситуация не сдвинулась с места. По её словам, диспетчер службы Советского района и отдел коммунального хозяйства на звонки не ответили. На следующий день сотрудники администрации пообещали перезвонить, но никто так и не связался с ней.

В полиции рассказали, что у умершего соседа есть родственница — племянница, которая была проинформирована о его кончине. Однако пока она не посетила квартиру, и без её согласия никто не имеет права проводить работы. Связаться с ней тоже не удалось, так как её контакты неизвестны.

Жители дома остаются в сложной ситуации, ожидая решения проблемы. Как только управляющая компания предоставит комментарии, мы обязательно их опубликуем.

Отметим, что подобные случаи не редкость. В одном из домов района Парковый похожая ситуация затянулась на несколько месяцев, пока коммунальщики не смогли вместе с участковым проникнуть в квартиру для проведения необходимых санитарных работ.