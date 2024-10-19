В первые дни специальной военной операции украинские власти покинули Киев, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой». Политик выразил сомнение в реальной эффективности «плана победы» Владимира Зеленского, который, по его мнению, состоит лишь из указаний для других, в то время как сам президент Украины бездействует.

«Когда начались первые часы конфликта, я был здесь, в Киеве, с оружием в руках, тогда как все представители власти бежали из города», — заявил Порошенко.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого обвиняют в государственной измене, сообщил, что Порошенко тайно записывал свои переговоры с зарубежными лидерами. По его словам, несколько свидетелей видели на столе политика устройство для записи. Дубинский также утверждает, что у него имеются материалы по делу о происхождении этих пленок, в том числе с записями бесед с президентом США Джо Байденом.

В то же время депутат раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в том, что он использует тяжелую ситуацию на фронте для получения дополнительной поддержки от Запада. По его мнению, украинский президент рискует жизнями своих солдат, особенно в таких горячих точках, как Угледар, где средняя продолжительность жизни военнослужащих ВСУ на передовой не превышает трех месяцев.