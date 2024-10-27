Известного блогера и юмориста Данилу Поперечного включили в реестр иностранных агентов за политическую деятельность. Помимо этого, причиной стало сотрудничество с другими иноагентами и распространение их контента.

Так, Поперечный распространял материалы журналистки Катерины Гордеевой (признана физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента). Данная информация появилась благодаря источникам в судебных документах, передает РИА Новости.

Поперечный активно делился этими материалами с широкой аудиторией через свои платформы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), а также в личном канале в Telegram, в соцсетях «ВКонтакте» и YouTube.

Среди причин, по которым комик оказался в реестре иноагентов, значится его участие в обсуждениях на информационных ресурсах, связанных с иностранными агентами. Министерство юстиции пояснило, что он открыто выступал против военной операции в Украине. Поперечный распространял недостоверную информацию, способствующую формированию негативного восприятия России и её Вооружённых сил. Кроме того, ему вменяется получение поддержки от иностранных источников.