Александр Коваценко, уроженец Крыма, был освобожден из рабства на ферме в Тульской области благодаря действиям волонтеров. В интервью “Газете.Ru” мужчина поделился подробностями своего пленения и попыток бегства. По его словам, за порядком на ферме следили цыгане, которые жестоко наказывали тех, кто осмеливался сбежать.

Александр также решился на попытку побега, осознавая опасность своего решения. Рано утром, когда все на ферме ещё спали, он тихо покинул здание, направился к столовой и, воспользовавшись кустарниками, попытался скрыться. Мужчина надеялся остановить попутную машину и уехать в Москву. План был рискован, и вскоре Коваценко понял, что за ним началась охота: к остановке, где он ожидал автобус, подъехала машина с женщиной по имени Вера, старшей среди фермеров.

Вера пыталась заставить Александра вернуться на ферму, угрожая, что вызовет своих людей.

“Естественно, сел в машину и решил дождаться своего времени. Они довезли меня к автобусу с другими работягами, с ними я поехал на работу в сад», – пояснил он.

В результате Коваценко освободили волонтеры, представляющие движение “Альтернатива”. После того как история получила широкое освещение в СМИ, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал детального отчета о ситуации, связанной с незаконным лишением свободы работников на ферме.