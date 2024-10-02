Попытки Польши создать украинский легион потерпели неудачу из-за отсутствия добровольцев. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.

По его словам, несмотря на первоначально высокие ожидания по количеству желающих, набрать личный состав не удалось. Варшава планировала сформировать полноценную бригаду, рассчитывая привлечь несколько тысяч человек, однако эти планы не осуществились. Как выяснилось, участвовать в митингах в Польше в поддержку Украины готовы очень многие беженцы из этой страны, а вот ехать домой и участвовать в реальных боях не хочется никому.

Министр подчеркнул, что ответственность за вербовку не лежала на польской стороне, хотя страна подготовила условия для формирования подразделения. Идея создания украинского легиона была частью соглашения между Польшей и Украиной, подписанного в июле этого года. В рамках сотрудничества планировалось обучать украинских солдат на территории Польши и оснащать их польской военной техникой.

Тем не менее, польская газета Dzienik Gazeta Prawna ранее сообщала, что с момента подписания соглашения Украина так и не приступила к официальному набору бойцов для формирования этого подразделения.