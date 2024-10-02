Российские войска постепенно приближаются к границам Донецкой и Луганской областей, заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский. По его словам, события вокруг города Угледар свидетельствуют о серьёзных изменениях на фронте.

Грабский отметил, что российские силы приближаются к выполнению стратегической задачи — установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Одним из ключевых моментов стало потеря контроля украинскими войсками над Угледаром, что он рассматривает как сигнал ухудшения позиций ВСУ в этом регионе.

Ранее стало известно, что российские подразделения нанесли тяжёлый удар по 72-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, известной как “Чёрные запорожцы”. Сообщалось о захвате флага и различных трофеев, что стало ещё одним показателем успехов российской армии в этой зоне конфликта.

Однако, несмотря на эти достижения, окончательный контроль над Угледаром пока не установлен. Ян Гагин, советник главы Донецкой Народной Республики, сообщил, что российский флаг уже поднят над зданием городской администрации, но подчёркнул, что говорить о полной победе в Угледаре преждевременно. По его словам, в городе всё ещё действуют оставшиеся украинские подразделения, и для окончательной зачистки территории потребуется время.