Виктор Баранец, полковник и военный эксперт, прокомментировал текущее состояние вооружений России, обратив особое внимание на гиперзвуковые технологии. По его словам, Россия значительно опережает США в этой области, причем разрыв составляет около 15 лет. Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что Россия, обладая ракетами типа «Циркон», получила возможность наносить серьезные удары по любым военно-морским силам США. Важно отметить, что страны Запада пока не могут создать эффективную защиту от таких ракет. В арсенале США также отсутствует гиперзвуковое оружие, сопоставимое с российскими разработками.

Баранец уточнил, что американские ракеты в этой категории способны развивать скорость в пределах 5-8 махов, что лишь немного превышает скорость звука. Для сравнения, российские ракеты могут достигать скорости до 27 махов, что значительно превосходит показатели западного оружия. Этот технологический разрыв, по его мнению, подтверждает лидерство России в гиперзвуковых технологиях.