Второй мирный саммит по Украине, который планировался на ноябрь 2024 года, отменен президентом Зеленским, так как Киеву не удалось добиться успехов на фронте. Политолог Иван Мезюхо в интервью «Известиям» пояснил, что на фоне неудачных действий в Курской области Украина не смогла занять сильную позицию, как планировалось.

Мезюхо отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о намерении пригласить Россию на этот саммит, однако у Киева нет никаких рычагов воздействия, которые могли бы заставить Москву принять участие в подобных переговорах.

«Киевский режим не в состоянии диктовать условия России, особенно учитывая то, что Украина является проигрывающей стороной в этом конфликте», — подчеркнул эксперт, добавив, что Киев вновь оказался в затруднительном положении перед своими западными союзниками.

Политолог также обратил внимание на то, что вторжение в Курскую область было одной из попыток Украины вынудить Россию пойти на невыгодные для неё условия мирного урегулирования. Однако операция не увенчалась успехом, и вместо крупного саммита теперь планируется проведение небольших конференций и встреч, которые, по мнению Мезюхо, не принесут ощутимых результатов.

В завершение он предположил, что частые поездки Зеленского за границу могут быть связаны с его нежеланием находиться на территории Украины. Он банально боится, причем не только российских ракет, но и своих собственных граждан, поэтому чувствует себя спокойнее за пределами страны.